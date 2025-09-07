İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    KİV: Yaponiyanın baş naziri istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 10:34
    KİV: Yaponiyanın baş naziri istefa vermək niyyətindədir

    Yaponiyanın baş naziri Siqeru İsiba istefa vermək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.

    Xəbər verildiyi kimi, o, rəhbərlik etdiyi hakim Liberal Demokrat Partiyasında (LDP) parçalanmanın qarşısını almaq üçün bu qərarı verib.

    Bazar ertəsi partiya sədrinə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi məsələsi ilə bağlı bütün hazırkı LDP deputatları və rayon partiya təşkilatlarının nümayəndələri arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə yekun vurulmalı idi.

    İyulda keçirilən parlament seçkilərindəki uğursuzluqdan sonra partiyada bir çox insan İşibanın istefasını tələb edib.

    Премьер Японии решил уйти в отставку

