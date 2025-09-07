Ukraynalı futbolçu: "Azərbaycan millisi ilə oyunda qalib gəlməliyik"
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 10:26
Ukrayna millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin növbəti oyununda qalib gəlməlidir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yığmanın üzvü İlya Zabarnı Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytına açıqlama verib.
PSJ klubunda çıxış edən müdafiəçi I turda Fransaya iki cavabsız qolla uduzduqları qarşılaşma haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Müsbət nəticə əldə etməyimizi istərdim. Amma bu, futboldur. Qalib gəlməli olduğumuz növbəti matça köklənəcəyik".
Ukrayna seçmə mərhələdə növbəti görüşünü Azərbaycan millisinə qarşı keçirəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq.
