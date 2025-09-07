İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Ukraynalı futbolçu: "Azərbaycan millisi ilə oyunda qalib gəlməliyik"

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 10:26
    Ukraynalı futbolçu: Azərbaycan millisi ilə oyunda qalib gəlməliyik

    Ukrayna millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin növbəti oyununda qalib gəlməlidir. 

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yığmanın üzvü İlya Zabarnı Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytına açıqlama verib. 

    PSJ klubunda çıxış edən müdafiəçi I turda Fransaya iki cavabsız qolla uduzduqları qarşılaşma haqqında fikirlərini bölüşüb: 

    "Müsbət nəticə əldə etməyimizi istərdim. Amma bu, futboldur. Qalib gəlməli olduğumuz növbəti matça köklənəcəyik".

    Ukrayna seçmə mərhələdə növbəti görüşünü Azərbaycan millisinə qarşı keçirəcək. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq.

    Son xəbərlər

    10:26

    Ukraynalı futbolçu: "Azərbaycan millisi ilə oyunda qalib gəlməliyik"

    Futbol
    10:13
    Foto

    Rusiya bir gecədə Kiyevə 13 ədəd "İskəndər" raketi atıb

    Digər ölkələr
    09:50

    Vens Trampı "söndürmə açarı olmayan adam" adlandırıb

    Digər ölkələr
    09:32

    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:18

    Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    09:00

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi 1/4 finalda bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    08:48

    BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımı artırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    08:21

    Tovuzda qadın sürücü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    08:12

    Kanada Müdafiə Nazirliyi: Latviyada itkin düşən NATO briqadasının əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti