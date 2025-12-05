İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb

    Fərdi
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:16
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası (AŞF) və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə şahmatın rapid və blits növləri üzrə kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatına start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, açılış mərasimində çıxış edən AŞF-nin baş katibi İlahə Qədimova iştirakçılara uğurlar arzulayıb.

    Rapid və blits üzrə kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatı "FİDE (Beynəlxalq Şahmat Federasiyası) Oyun Qaydalarına" əsasən İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarətdir.

    Kişi və qadınlar arasında ölkə çempionatının mükafat fondu 10 min manat təşkil edir. Kişilərin yarışında 32, qadınlarda isə 20 şahmatçı mübarizə aparır. Azərbaycan çempionatının baş hakimi Lütfiyar Rüstəmovdur.

    Qeyd edək ki, çempionatda ilk üç yeri tutacaq şahmatçılar AŞF tərəfindən dünya çempionatına ezam olunacaq.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı İlahə Qədimova

    Son xəbərlər

    09:51

    Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"

    İnfrastruktur
    09:49

    Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və onların mədəni abidələrinin bərpası sülhün əsas şərtlərindəndir

    Xarici siyasət
    09:45

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:44

    Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edib

    Fərdi
    09:43

    İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    09:39

    İlham Əliyev: İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq

    Daxili siyasət
    09:37

    Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edir

    Xarici siyasət
    09:37

    Prezident: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdir

    Xarici siyasət
    09:37

    Azərbaycanda 11 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti