    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 12:59
    СМИ: Представители Афганистана и Пакистана проводят переговоры в Стамбуле

    Представители Афганистана и Пакистана проводят в Стамбуле встречу, на которой обсуждаются пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в Дохе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на представителя афганского правительства.

    Согласно информации, афганскую делегацию на этой встрече возглавляет заместитель министра внутренних дел Хаджи Наджиб. Пакистан о составе своей делегации не сообщил.

    Напомним, что 19 октября Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня в ходе переговоров, состоявшихся в столице Катара Дохе.

