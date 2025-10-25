СМИ: Представители Афганистана и Пакистана проводят переговоры в Стамбуле

Представители Афганистана и Пакистана проводят в Стамбуле встречу, на которой обсуждаются пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в Дохе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на представителя афганского правительства.

Согласно информации, афганскую делегацию на этой встрече возглавляет заместитель министра внутренних дел Хаджи Наджиб. Пакистан о составе своей делегации не сообщил.

Напомним, что 19 октября Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня в ходе переговоров, состоявшихся в столице Катара Дохе.