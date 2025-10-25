İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    KİV: Əfqanıstan və Pakistan nümayəndələri İstanbulda danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:09
    KİV: Əfqanıstan və Pakistan nümayəndələri İstanbulda danışıqlar aparır

    Əfqanıstan və Pakistan nümayəndələri sərhəd böhranının həlli yollarını və oktyabrın 19-da Dohada əldə edilən atəşkəsin qorunması üçün şərait yaratmaq məqsədilə İstanbulda görüş keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EFE agentliyi Əfqanıstan hökumətinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu görüşdə Əfqanıstan nümayəndə heyətinə daxili işlər nazirinin müavini Hacı Nəcib rəhbərlik edir. Pakistan tərəfi nümayəndə heyətinin tərkibi barədə informasiya verməyib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 19-da Pakistan və Əfqanıstan Qətərin Doha şəhərində keçirilən danışıqlar zamanı dərhal atəşkəs elan edilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Pakistan Əfqanıstan İstanbul
