СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает отправить в неоплачиваемый отпуск "подавляющее большинство гражданских служащих" Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

По ее данным, это связано с тем, что в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства США управление 18 октября исчерпает имевшиеся у него средства на выплату зарплат.

Издание отмечает, что сокращению могут подвергнуться 1,4 тыс. сотрудников, то есть "порядка 80%".

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.