Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 04:43
    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает отправить в неоплачиваемый отпуск "подавляющее большинство гражданских служащих" Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

    По ее данным, это связано с тем, что в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства США управление 18 октября исчерпает имевшиеся у него средства на выплату зарплат.

    Издание отмечает, что сокращению могут подвергнуться 1,4 тыс. сотрудников, то есть "порядка 80%".

    Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    шатдаун США сокращения

    Последние новости

    05:20

    В ООН рассказали об усилиях Азербайджана в борьбе с изменением климата

    Внешняя политика
    04:43

    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Другие страны
    04:11

    Для граждан Азербайджана в США будут организованы выездные консульские сессии

    Внешняя политика
    03:37

    Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву "Томагавки"

    Другие страны
    03:08

    Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"

    Другие страны
    02:55

    Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Трампом

    Другие страны
    02:46

    ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    02:19
    Фото

    В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников

    Kультурная политика
    01:58

    ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника

    Другие страны
    Лента новостей