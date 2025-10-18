İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    KİV: ABŞ-nin Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin təxminən 80% işçisi ixtisar oluna bilər

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 05:24
    KİV: ABŞ-nin Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin təxminən 80% işçisi ixtisar oluna bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Energetika Nazirliyinin Milli Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin "mülki xidmətçilərinin əksəriyyəti"ni ödənişsiz məzuniyyətə göndərməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" qəzeti əldə etdiyi sənədə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu, ABŞ federal hökumətinin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması şəraitində idarənin 18 oktyabrda əməkhaqqının ödənilməsi üçün mövcud olan vəsaitin tükənəcəyi proqnozu ilə bağlıdır.

    Nəşr qeyd edir ki, 1,4 min əməkdaş, yəni içilərin təxminən 80%-i ixtisar oluna bilər.

    ABŞ federal hökuməti 1 oktyabr gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə saat 08:00-da) maliyyələşdirmənin olmaması ilə əlaqədar qismən fəaliyyətini dayandırıb. Bu, ABŞ Konqresində hakim Respublikaçılar və müxalifətçi Demokratlar Partiyasının nümayəndələrinin səhiyyə sahəsi də daxil olmaqla, bir sıra xərc maddələri barədə razılığa gələ bilməməsi səbəbindən baş verib. Onlar bir-birilərini şatdaunu təhrik etməkdə və onu siyasi məqsədlərlə uzatmaqda günahlandırırlar.

    ABŞ şatdaun işçilərin ixtisarı
    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Son xəbərlər

    05:49

    Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

    Region
    05:24

    KİV: ABŞ-nin Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin təxminən 80% işçisi ixtisar oluna bilər

    Digər ölkələr
    04:54

    BMT-də Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsindən bəhs olunub

    Xarici siyasət
    04:15

    "Axios": Tramp Zelenskiyə "Tomahawk" raketlərini Kiyevə verməyə hazır olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    03:46

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    03:14

    Zelenski Avropa liderlərini Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    02:48

    ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:06

    HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    02:03
    Foto

    Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti