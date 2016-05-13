СМИ: Полиция изъяла рекордные 260 кг героина на севере Франции

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Полиция конфисковала рекордные 260 килограммов героина в департаменте Сомма на севере Франции, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Уточняется, что наркотики были обнаружены в четверг вечером в городе Фликскур на территории промышленной зоны. По данным сотрудников правоохранительных органов, общая стоимость изъятого героина составляет 4 миллиона евро.

Как сообщает радиостанция, сотрудник промзоны обнаружил партию наркотических средств, когда выгружал запчасти для автомобилей из грузовика, зарегистрированного в Иране. Пакеты с порошком были спрятаны в днище грузовика.

Прибывшая на место полиция установила, что в пакетах находился героин. Обнаруженные наркотики планируется отправить на дальнейшую экспертизу.

Также сообщается, что полиция задержала водителя грузовика.