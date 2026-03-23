СМИ: Переговоры с США ведет спикер парламента Ирана Галибаф

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф является главным переговорщиком с США.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что в минувшие два дня стороны провели "продуктивные переговоры", при этом иранский МИД отрицал какие-либо контакты с Вашигтоном.

Он добавил, что, основываясь на "характере и тоне" переговоров, которые он описал как "углубленные, детальные и конструктивные", он поручил Министерству обороны отложить запланированные военные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

Американский лидер также говорил, что переговоры ведутся с "наиболее уважаемым человеком в Иране". Он подчернул, что речь идет не о верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.