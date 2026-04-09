Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    • 09 апреля, 2026
    • 17:49
    СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

    Переговоры представителей Ирана и США в Пакистане могут состоятся в субботу, 11 апреля.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По информации источников, "ирано-американские переговоры состоятся в субботу, а не в пятницу".

    Иранские СМИ сообщили о том, что на переговорах иранскую делегацию возглавит председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Его будут сопровождать глава МИД Аббас Арагчи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Бакер Золькадр.

    Делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять главы Белого дома.

    Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о том, что он предложил сторонам конфликта провести встречу в Исламаде 10 апреля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном
    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər
    Media: Iran–US talks may take place on April 11

    Последние новости

