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    ​СМИ: Охранник бельгийской АЭС найден мертвым, его пропуск похищен

    Убийство сотрудника произошло в четверг вечером в городе Шарлеруа, когда он гулял с собакой, его служебный пропуск похищен

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Один из представителей службы безопасности АЭС "Тианж" в Бельгии найден мертвым, его пропуск похищен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Убийство сотрудника произошло в четверг вечером в городе Шарлеруа, когда он гулял с собакой, его служебный пропуск похищен", - говорится в сообщении газеты Derniere Heure со ссылкой на источник в полиции. Причины смерти не сообщаются.

    Издание отмечает, что атомная электростанция была одной из целей террористов, совершивших серию нападений в бельгийской столице.

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