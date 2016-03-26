​СМИ: Охранник бельгийской АЭС найден мертвым, его пропуск похищен

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Один из представителей службы безопасности АЭС "Тианж" в Бельгии найден мертвым, его пропуск похищен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Убийство сотрудника произошло в четверг вечером в городе Шарлеруа, когда он гулял с собакой, его служебный пропуск похищен", - говорится в сообщении газеты Derniere Heure со ссылкой на источник в полиции. Причины смерти не сообщаются.

Издание отмечает, что атомная электростанция была одной из целей террористов, совершивших серию нападений в бельгийской столице.