СМИ: НАТО заподозрила Грецию в передаче секретной информации России

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В НАТО полагают, что греческая сторона передает России секретные данные, которые Афины получают от союзников по Североатлантическому альянсу. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет американское издание The Daily Beast.

"Многие в НАТО опасаются, что информация, которой делятся с Грецией, в том числе разведывательной, оказывается в Москве", - пишет издание, ссылаясь на информированные источники в западных спецслужбах.

Оно цитирует неназванного высокопоставленного представителя НАТО, который выразил общее раздражение, царящее в штаб-квартире альянса, где на греческих представителей смотрят с растущим подозрением.



Американское издание напоминает, что недавно НАТО решило сократить число сотрудников российской миссии при альянсе, которые, по утверждению Брюсселя, в большинстве своем являются разведчиками. И теперь появились опасения, что эти "потери" могут быть восполнены Россией с помощью Греции.



Дружеские встречи между греческими официальными лицами и представителями российских спецслужб - СВР и ГРУ, зафиксированные разведкой НАТО, вызывают озабоченность и дебаты в Брюсселе и Вашингтоне, указывает издание.