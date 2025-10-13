Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство Франции
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 00:25
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство Франции.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.
Последние новости
00:52
СМИ: В Техасе разбился самолетДругие страны
00:25
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство ФранцииДругие страны
23:56
Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьереФутбол
23:28
Ученые предложили использовать плесень для лечения ранНаука и образование
23:07
Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасностиДругие страны
22:39
Фото
В ДТП в Огузе погиб один человекПроисшествия
22:15
Фото
В Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
22:13
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
21:54