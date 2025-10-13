Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 00:25
    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство Франции.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

    Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.

