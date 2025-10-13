Fransanın Baş naziri yeni hökuməti formalaşdırıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 00:35
Fransanın Baş naziri Sebastyen Lekornyu yeni hökuməti formalaşdırıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə BFMTV telekanalı Yelisey sarayına istinadən məlumat yayıb.
Jan-Noel Barrot xarici işlər naziri vəzifəsində qalıb, keçmiş əmək və səhiyyə naziri Ketrin Votrin silahlı qüvvələr naziri olub, Paris polisinin prefekti Loran Nunes isə daxili işlər naziri təyin edilib. İqtisadiyyat və maliyyə, sənaye və rəqəmsal suverenlik naziri Rolan Leskyur və ədliyyə naziri Jerald Darmanen də öz portfellərini saxlayıblar.
Son xəbərlər
00:43
DÇ-2026: Niderland Finlandiyanı darmadağın edib, Şotlandiya Belarusa qalib gəlibFutbol
00:35
Fransanın Baş naziri yeni hökuməti formalaşdırıbDigər ölkələr
00:30
Mbappe karyerasının ən mühüm qərarını açıqlayıbFutbol
00:09
Foto
Göyçayda yeşik sexində başlayan yanğın iki evə keçib - YENİLƏNİB-2Hadisə
23:58
Alimlər yaraların müalicəsi üçün kifdən istifadə olunmasını təklif ediblərElm və təhsil
23:31
Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyirDigər ölkələr
22:52
ABŞ Çinlə ticarət məsələlərinə dair telefon danışığı üçün sorğu göndəribDigər ölkələr
22:27
Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
22:21