İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikir

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 19:41
    İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikir

    Beş ölkədən təyyarələr İrəvanın "Zvartnots" hava limanına gecikmə ilə gəlib çatacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu, hava limanının onlayn tablo məlumatlarından bəlli olub.

    Xüsusilə Suriya, Rusiya, İran, İspaniya və Fransadan (iki uçuş) həyata keçirilən reyslərdə gecikmə yaranıb.

    Hələb-İrəvan ("Fly Cham" aviaşirkəti); Moskva-İrəvan ("Aeroflot" aviaşirkəti); Tehran-İrəvan ("Caspian Airlines" aviaşirkəti), Barselona-İrəvan ("FlyOne" aviaşirkəti), eləcə də Paris-İrəvan ("Air France" və "KLM Royal Dutch Airlines" aviaşirkətləri) marşrutları üzrə uçuşları gecikir.

    Hava limanının mətbuat katibi Lusine Moqrovyan bildirib ki, "Zvartnots" ştat rejimində işləyir və əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq, reyslərin qəbulu və ya yola salınmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onun sözlərinə görə, gecikməların səbəbləri aviaşirkətlərdən dəqiqləşdirilməlidir.

    İrəvan Uçuşlar gecikmə
    Ряд рейсов из пяти стран в ереванский аэропорт "Звартноц" задерживаются

    Son xəbərlər

    20:18

    Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:16

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    20:04

    İsveç enerji sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün Ukraynaya on milyonlarla avro yardım edib

    Digər ölkələr
    19:48

    Rusiya nüvə triadasını modernləşdirməyi və universal HHM sistemi formalaşdırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:41

    İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikir

    Region
    19:37
    Foto

    Anar Əliyev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    19:27

    Paşinyan: Ermənistan 2026-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd məsələlərində irəliləyiş gözləyir

    Region
    19:26

    Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:15
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti