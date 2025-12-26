Ряд рейсов из пяти стран в ереванский аэропорт "Звартноц" задерживаются

Самолеты из пяти стран прибудут в аэропорт "Звартноц" в Ереване с опозданием.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В частности, задерживаются шесть рейсов – из Сирии, России, Ирана, Испании и Франции (сразу два рейса).

Согласно данным табло, задерживается рейс Алеппо-Ереван (авиакомпания Fly Cham); Москва-Ереван (авиакомпания "Аэрофлот"); Тегеран-Ереван (авиакомпания Caspian Airlines), Барселона-Ереван (авиакопания FlyOne), а также два рейса Париж-Ереван (авиакомпании Air France и KLM Royal Dutch Airlines).

Пресс-секретарь аэропорта Лусине Могровян сообщила, что "Звартноц" работает в штатном режиме и никаких ограничений на прием или отправку рейсов нет, несмотря на пасмурную погоду. По ее словам, причины задержек нужно уточнять в авиакомпаниях.