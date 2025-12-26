Ряд рейсов из пяти стран в ереванский аэропорт "Звартноц" задерживаются
- 26 декабря, 2025
- 17:41
Самолеты из пяти стран прибудут в аэропорт "Звартноц" в Ереване с опозданием.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
В частности, задерживаются шесть рейсов – из Сирии, России, Ирана, Испании и Франции (сразу два рейса).
Согласно данным табло, задерживается рейс Алеппо-Ереван (авиакомпания Fly Cham); Москва-Ереван (авиакомпания "Аэрофлот"); Тегеран-Ереван (авиакомпания Caspian Airlines), Барселона-Ереван (авиакопания FlyOne), а также два рейса Париж-Ереван (авиакомпании Air France и KLM Royal Dutch Airlines).
Пресс-секретарь аэропорта Лусине Могровян сообщила, что "Звартноц" работает в штатном режиме и никаких ограничений на прием или отправку рейсов нет, несмотря на пасмурную погоду. По ее словам, причины задержек нужно уточнять в авиакомпаниях.