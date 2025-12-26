İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 19:26
    Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblər

    Polşa və ABŞ prezidentləri Karol Navrotski ilə Donald Tramp ikitərəfli münasibətlərə və Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı müharibəyə həsr olunmuş telefon danışığı aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Prezidentinin ofisi məlumat yayıb.

    "Prezidentlər transatlantik əlaqələrin vəziyyətini, Ukraynada davam edən müharibə fonunda regionda təhlükəsizlik məsələlərini, xüsusilə də sülh danışıqlarındakı irəliləyişi müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd edilib.

    Bundan başqa, Polşanın G20 qrupunun işində iştirakı, Polşa-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı və enerji məsələləri də müzakirə olunan mövzular arasında yer alıb.

    Polşa ABŞ G20
    Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе группы G20

