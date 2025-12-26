Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе группы G20
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 18:50
Президенты Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный двусторонним отношениям и войне России против Украины.
Как сообщает Report, об этом сообщила канцелярия польского президента.
Согласно информации, что президенты США и Польши в начале разговора обменялись рождественскими поздравлениями.
"Далее Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили состояние трансатлантических отношений, безопасность в регионе на фоне продолжающейся войны в Украине, в частности, обсуждали прогресс в мирных переговорах", – говорится в сообщении.
Отдельно в канцелярии президента Польши добавили, что лидеры обсудили "участие Польши в работе группы G20, польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы энергетики".
