Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе группы G20

Президенты Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный двусторонним отношениям и войне России против Украины.

Как сообщает Report, об этом сообщила канцелярия польского президента.

Согласно информации, что президенты США и Польши в начале разговора обменялись рождественскими поздравлениями.

"Далее Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили состояние трансатлантических отношений, безопасность в регионе на фоне продолжающейся войны в Украине, в частности, обсуждали прогресс в мирных переговорах", – говорится в сообщении.

Отдельно в канцелярии президента Польши добавили, что лидеры обсудили "участие Польши в работе группы G20, польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы энергетики".