İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Anar Əliyev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    • 26 dekabr, 2025
    • 19:37
    Anar Əliyev IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Mentorluq Proqramı çərçivəsində IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri Nicat Qocayev və Eyyub Fətəliyev ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Mentorluq Proqramına uyğun olaraq müsabiqə qaliblərinin təcrübə imkanlarını artırmaları üçün nazirlikdə yaradılan şərait, onların liderlik potensiallarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə aparılan işlərdən bəhs olunub.

    Müvafiq mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qaliblərin təklifləri dinlənilib, layihələrlə bağlı müvafiq tövsiyələr verilib.

    Qeyd edək ki, "Yüksəliş" müsabiqəsi Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik bacarıqları yüksək olan perspektivli rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədilə təsis olunub.

    Müsabiqə qalibləri mentorlar tərəfindən birillik fərdi inkişaf planı və özünüinkişaf üçün 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edirlər.

    "Yüksəliş" müsabiqəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mentorluq proqramı

    Son xəbərlər

    20:18

    Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:16

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    20:04

    İsveç enerji sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün Ukraynaya on milyonlarla avro yardım edib

    Digər ölkələr
    19:48

    Rusiya nüvə triadasını modernləşdirməyi və universal HHM sistemi formalaşdırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:41

    İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikir

    Region
    19:37
    Foto

    Anar Əliyev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    19:27

    Paşinyan: Ermənistan 2026-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd məsələlərində irəliləyiş gözləyir

    Region
    19:26

    Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:15
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti