MİT kibercasus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib
Region
- 26 dekabr, 2025
- 18:54
Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı (MİT) şəxsi məlumatlara icazəsiz giriş əldə edən kibercasuslara qarşı əməliyyat keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
İstanbul və Karabükdə eyni vaxtda həyata keçirilən əməliyyatlarda kibercinayət şəbəkəsinin 4 üzvü saxlanılıb.
MİT-in apardığı araşdırmalar nəticəsində kiber casus şəbəkəsinin terror təşkilatları və mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əməkdaşlıq edə biləcəyi müəyyənləşib. Bu səbəbdən, məlumat saxlama cihazları və əlaqə məqsədilə istifadə edilən texniki cihazlar müsadirə olunub.
Hazırda araşdırma davam etdirilir.
Son xəbərlər
19:41
İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikirRegion
19:37
Foto
Anar Əliyev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşübElm və təhsil
19:27
Paşinyan: Ermənistan 2026-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd məsələlərində irəliləyiş gözləyirRegion
19:26
Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:15
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilibSosial müdafiə
19:12
İsrail Somalilendin müstəqilliyini rəsmən tanıyan ilk ölkə olubDigər ölkələr
19:05
Rusiya Xarkovun əsas yollarından birinə hücum edib: avtomobillər yanıb, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
19:03
Foto
Azərbaycan və BƏƏ "Sülh Qalxanı-2026" birgə təliminə hazırlığı müzakirə edibHərbi
18:54