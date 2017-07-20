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    СМИ: Кувейт высылает 15 иранских дипломатов

    Власти Кувейта предписали 15 иранским дипломатам покинуть страну в течение 45 дней

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре, сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

    "Мы приняли дипломатические меры против представителей дипломатии Ирана в стране для защиты прав Кувейта", - заявил каналу министр информации страны.

    Источники сообщили каналу, что сегодня власти страны направили посольству Ирана ноту, в которой оповестили дипломатов о закрытии аппарата военного атташе и атташе по культуре. Власти Кувейта предписали 15 иранским дипломатам покинуть страну в течение 45 дней, таким образом, в стране остаются всего четыре дипломата из ИРИ.

    Также правительство Кувейта приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

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