В Иране опровергают проход военных кораблей США через Ормуз - ОБНОВЛЕНО
- 11 апреля, 2026
- 17:42
Иран опроверг сообщения о том, что корабли ВМС США прошли через Ормузский пролив без согласования с Тегераном.
Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.
Источник заявил, что "с момента прекращения огня" без согласования с Тегераном "ни одно судно не проходило через Ормузский пролив".
Несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном.
Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что это первый подобный случай с начала совместной операции США и Израиля против Ирана.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
Отметим, что ключевыми темами переговоров между США и Иран обозначены прекращение боевых действий, санкционная политика и контроль над стратегическими коммуникациями региона.
Тегеран настаивает на начале диалога только при условии прекращения огня в Ливане и частичной отмены санкций, тогда как Вашингтон готов обсуждать смягчение ограничений лишь в обмен на уступки со стороны Тегерана по ядерной и ракетной программам.
Стороны также расходятся по вопросу статуса Ормузского пролива: Иран требует фактического контроля и права взимания платы за транзит, в то время как США настаивают на его полной открытости для международного судоходства.
Дополнительно Тегеран поднимает вопрос о размораживания активов и компенсации ему за ущерб от конфликта.
Иран также требует вывода американских войск с Ближнего Востока и гарантий ненападения, в то время как администрация президента Дональда Трамп допускает сохранение военного присутствия до достижения полноценного соглашения и не исключает эскалации в случае провала переговоров.