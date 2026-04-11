В Иране опровергают проход военных кораблей США через Ормуз - ОБНОВЛЕНО

Иран опроверг сообщения о том, что корабли ВМС США прошли через Ормузский пролив без согласования с Тегераном.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.

Источник заявил, что "с момента прекращения огня" без согласования с Тегераном "ни одно судно не проходило через Ормузский пролив".

Несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что это первый подобный случай с начала совместной операции США и Израиля против Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

Отметим, что ключевыми темами переговоров между США и Иран обозначены прекращение боевых действий, санкционная политика и контроль над стратегическими коммуникациями региона.

Тегеран настаивает на начале диалога только при условии прекращения огня в Ливане и частичной отмены санкций, тогда как Вашингтон готов обсуждать смягчение ограничений лишь в обмен на уступки со стороны Тегерана по ядерной и ракетной программам.

Стороны также расходятся по вопросу статуса Ормузского пролива: Иран требует фактического контроля и права взимания платы за транзит, в то время как США настаивают на его полной открытости для международного судоходства.

Дополнительно Тегеран поднимает вопрос о размораживания активов и компенсации ему за ущерб от конфликта.

Иран также требует вывода американских войск с Ближнего Востока и гарантий ненападения, в то время как администрация президента Дональда Трамп допускает сохранение военного присутствия до достижения полноценного соглашения и не исключает эскалации в случае провала переговоров.