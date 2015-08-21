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    ​СМИ: КНДР развернула ракеты среднего радиуса действия

    Южнокорейская сторона зафиксировала новые обстрелы со стороны КНДР

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Вооруженные силы КНДР развернули ракеты среднего и малого радиуса действия на восточном и западном побережье у границы с Республикой Корея, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Север перебрасывает ракеты Scud ("Скад") возле Вонсана и "Нодон" ("Родон") в северной провинции Пхёнан-Намдо", - приводит южнокорейское агентство "Рёнхап" слова источника в правительстве РК.

    Известно, что у КНДР имеются модификации ракет Scud-B с дальностью полета до 300 км, Scud-C с дальностью до 500 км, Scud-D, способные пролететь до 700 км и больше, а также Scud-ER, которая считается модификацией модели Scud-D (по классификации США и Южной Кореи).

    Наряду с этим газета "Чунан ильбо" сообщает, что южнокорейская сторона зафиксировала новые обстрелы со стороны КНДР.

    Радары в расположении 21-й дивизии ВС Республики Корея засекли траекторию полета небольшой цели.

    "Радары обнаружили выпущенную с северокорейской стороны цель, движущуюся по баллистической траектории. В настоящее время военные РК пытаются ее идентифицировать", - отмечается в сообщении.

    По мнению источников газеты, речь скорее всего идет о пушечном снаряде или аналогичном боеприпасе.

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