 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Клинтон извинилась перед Обамой после проигрыша на выборах

    Когда стало понятно, что победу одержал Дональд Трамп, Клинтон позвонила Бараку Обаме

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон попросила прощения у Барака Обамы за проигрыш на выборах. 

    Как сообщает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

    Издание ссылается на отрывок из новой книги репортеров Джонатана Аллена и Эми Парнс Shattered, в которой подобно описана ночь подсчета голосов.

    Когда стало понятно, что победу одержал Дональд Трамп, Клинтон попросила телефон и поздравила соперника. "Мои поздравления, Дональд", - сказала она.

    Затем Клинтон связалась с Бараком Обамой. "Господин президент, мне очень жаль", - сказала она.

    Выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, он набрал большее количество голосов выборщиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi