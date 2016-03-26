​СМИ: Кыргызстан и Узбекистан урегулировали конфликт на границе

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Кыргызстан и Узбекистан договорились об урегулировании конфликтной ситуации на границе.

Как передает Report, об этом РИА Новости в субботу заявил представитель пресс-службы Госпогранслужбы Кыргызстана.

"По результатам прошедших накануне переговоров глав пограничных ведомств двух стран ситуацию удалось урегулировать. Узбекистан отвел военную технику и военнослужащих с несогласованного участка киргизско-узбекской государственной границы в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент для перехода граждан открылся еще один пункт пропуска на госгранице - Кадамжай-автодорожный. В течение последней недели на всей протяжённости киргизско-узбекской госграницы, которая составляет свыше 1,3 тыс. км, действовал только один пункт пропуска "Кызыл-Кия".

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, в субботу председатель Государственной пограничной службы страны Раимберди Дуйшенбиев в телефонном разговоре доложил президенту Алмазбеку Атамбаеву о том, что "пограничные подразделения двух стран в соответствии с достигнутыми договоренностями переходят на штатный режим охраны границы".