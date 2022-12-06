СМИ: Канада выделит Украине $11 млн для разминирования территорий

Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов (11 млн долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий.
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"Канада объявила о помощи в 15 млн долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", - говорится в сообщении.
По данным издания, выделенные Украине средства будут направлены на содействие финансированию работ по обнаружению и ликвидации мин и других неразорвавшихся снарядов.
Речь идет о костюмах для саперов и современных системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.