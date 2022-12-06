СМИ: Канада выделит Украине $11 млн для разминирования территорий

Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов (11 млн долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий.

Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов (11 млн долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий.

Как передает Report , об этом сообщает The Globe and Mail.

"Канада объявила о помощи в 15 млн долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", - говорится в сообщении.

По данным издания, выделенные Украине средства будут направлены на содействие финансированию работ по обнаружению и ликвидации мин и других неразорвавшихся снарядов.

Речь идет о костюмах для саперов и современных системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.