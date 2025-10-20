Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    СМИ: Израиль разрешил членам семьи Исмаила Хании покинуть Газу по запросу Турции

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 17:59
    В начале октября Израиль разрешил выезд из сектора Газа как минимум 66 палестинцам и гражданам Турции после обращения турецких властей.

    Как передает Report, об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

    В их числе были 16 членов семьи убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.

    Согласно данным, среди выехавших 14 граждан Турции и 40 их близких родственников. Издание отмечает, что тем самым израильская сторона пытается разрядить напряженность в отношениях с Анкарой.

    Освобождение состоялось после достижения соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного в первую неделю октября.

    KİV: İsrail İsmayıl Haniyənin ailə üzvlərinin Qəzzadan çıxmasına icazə verib

    Лента новостей