СМИ: Израиль разрешил членам семьи Исмаила Хании покинуть Газу по запросу Турции
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 17:59
В начале октября Израиль разрешил выезд из сектора Газа как минимум 66 палестинцам и гражданам Турции после обращения турецких властей.
Как передает Report, об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.
В их числе были 16 членов семьи убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Согласно данным, среди выехавших 14 граждан Турции и 40 их близких родственников. Издание отмечает, что тем самым израильская сторона пытается разрядить напряженность в отношениях с Анкарой.
Освобождение состоялось после достижения соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного в первую неделю октября.
