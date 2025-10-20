İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    KİV: İsrail İsmayıl Haniyənin ailə üzvlərinin Qəzzadan çıxmasına icazə verib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 18:16
    KİV: İsrail İsmayıl Haniyənin ailə üzvlərinin Qəzzadan çıxmasına icazə verib

    İsrail oktyabrın əvvəlində Türkiyə hökumətinin müraciətindən sonra ən azı 66 fələstinli və Türkiyə vətəndaşının Qəzza zolağından çıxmasına icazə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Middle East Eye" mənbələrə istinadən bildirir.

    Onların arasında öldürülmüş HƏMAS lideri İsmayıl Haniyənin ailəsinin 16 üzvü olub.

    İsrail tərəfi bu addımı atmaqla Ankara ilə münasibətlərdəki gərginliyi azaltmağa çalışır. Proses oktyabrın ilk həftəsində Qəzzada atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasından sonra baş tutub.

    İsrail Türkiyə Qəzza HƏMAS
    СМИ: Израиль разрешил членам семьи Исмаила Хании покинуть Газу по запросу Турции
    Israel allows Haniyeh family members to leave Gaza

