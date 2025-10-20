KİV: İsrail İsmayıl Haniyənin ailə üzvlərinin Qəzzadan çıxmasına icazə verib
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 18:16
İsrail oktyabrın əvvəlində Türkiyə hökumətinin müraciətindən sonra ən azı 66 fələstinli və Türkiyə vətəndaşının Qəzza zolağından çıxmasına icazə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Middle East Eye" mənbələrə istinadən bildirir.
Onların arasında öldürülmüş HƏMAS lideri İsmayıl Haniyənin ailəsinin 16 üzvü olub.
İsrail tərəfi bu addımı atmaqla Ankara ilə münasibətlərdəki gərginliyi azaltmağa çalışır. Proses oktyabrın ilk həftəsində Qəzzada atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasından sonra baş tutub.
Son xəbərlər
19:11
"Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
19:10
Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşübRegion
19:07
Foto
Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşübXarici siyasət
19:02
Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
18:59
Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıbDigər ölkələr
18:55
Foto
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirirXarici siyasət
18:48
Foto
Zakir Həsənov Özbəkistana səfər edibHərbi
18:38
Foto
Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan dəmir yolları ilə daşınan yüklərin həcmi bu il 6 % artıbİnfrastruktur
18:30