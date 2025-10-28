СМИ: Израиль нанес авиаудары по Газе

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по нескольким районам города Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, один из них нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа" на севере города.

Отмечается, что в результате нового удара Израиля по дому в квартале аль-Сабра на территории "жёлтой линии" в южной части города Газа погибли и получили ранения несколько человек. Других деталей не приводится.

Со своей стороны телеканал Al Mayadeen информирует об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, расположенному к западу от Газы.

Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ немедленно нанести мощные удары по сектору Газа в ответ на предполагаемое нарушение ХАМАС режима прекращения огня.