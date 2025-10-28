СМИ: Израиль нанес авиаудары по Газе
28 октября, 2025
22:33
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по нескольким районам города Газа.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По его информации, один из них нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа" на севере города.
Отмечается, что в результате нового удара Израиля по дому в квартале аль-Сабра на территории "жёлтой линии" в южной части города Газа погибли и получили ранения несколько человек. Других деталей не приводится.
Со своей стороны телеканал Al Mayadeen информирует об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, расположенному к западу от Газы.
Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ немедленно нанести мощные удары по сектору Газа в ответ на предполагаемое нарушение ХАМАС режима прекращения огня.
