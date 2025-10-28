Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 20:24
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны немедленно нанести мощные удары по сектору Газа.
Как передает Report, об этом сообщает офис Нетаньяху.
"После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.
