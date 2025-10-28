Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 20:24
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны немедленно нанести мощные удары по сектору Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает офис Нетаньяху.

    "После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.

    Израиль cектор Газа Биньямин Нетаньяху

