İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Netanyahu təcili şəkildə Qəzzaya güclü zərbələr endirilməsinə göstəriş verib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 20:44
    Netanyahu təcili şəkildə Qəzzaya güclü zərbələr endirilməsinə göstəriş verib
    Benyamin Netanyahu

    İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu İsrail Müdafiə Qüvvələrinə Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi əmr edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.

    "Təhlükəsizlik məsləhətləşmələrinin ardından İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu hərbi rəhbərliyə Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi əmr edib", - məlumatda deyilir.

    İsrail Qəzza Binyamin Netanyahu
    Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

    Son xəbərlər

    21:28

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verməkdən imtina edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:21

    Litva Prezidenti Belarus məhsullarının Kalininqrada tranzitinin qadağan olunacağını bildirib

    Digər ölkələr
    21:09

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistan azərbaycanlıların geri qayıtmasının qaçılmazlığını anlayır

    Daxili siyasət
    20:57

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qaradağ Lökbatan" şübhəli penalti qərarından sonra hesabı açdı"

    Futbol
    20:47
    Foto

    Türkiyə XİN başçısının müavini Hikmət Hacıyev və Xələf Xələfovla ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Netanyahu təcili şəkildə Qəzzaya güclü zərbələr endirilməsinə göstəriş verib

    Digər ölkələr
    20:22

    Mariam Laşxi: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə Gürcüstanın töhfəsi mühüm əhəmiyyət daşıyır

    Region
    20:21
    Foto

    Nazir müavini beynəlxalq tədbirdə Qarabağda aparılan ekoloji bərpa işlərindən danışıb

    Xarici siyasət
    20:17

    Giorgi Volski: Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar regionda sülh üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti