Netanyahu təcili şəkildə Qəzzaya güclü zərbələr endirilməsinə göstəriş verib
- 28 oktyabr, 2025
- 20:44
İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu İsrail Müdafiə Qüvvələrinə Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi əmr edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.
"Təhlükəsizlik məsləhətləşmələrinin ardından İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu hərbi rəhbərliyə Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi əmr edib", - məlumatda deyilir.
