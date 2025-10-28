İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 22:41
    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza şəhərinin bir sıra ərazilərinə hava zərbələri endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı xəbər yayıb.

    Məlumata görə, hədəflərdən biri şəhərin şimalındakı "Aş-Şifa" Tibb Mərkəzi olub.

    Qəzza şəhərinin cənubundakı əl-Sabra yaşayış məntəqəsində bir evə hava hücumu nəticəsində bir neçə nəfərin öldüyü və yaralandığı bildirilir.

    Əlavə məlumat verilmir.

    "Al Mayadeen" telekanalı da öz növbəsində Qəzzanın qərbində yerləşən Əş-Şati qaçqın düşərgəsinə zərbə endirildiyini xəbər verib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu HƏMAS-ın atəşkəsi pozmasına cavab olaraq ölkənin hərbi qüvvələrinə Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi tapşırıb.

    İsrail Qəzza Hava zərbələri
    СМИ: Израиль нанес авиаудары по Газе

    Son xəbərlər

    23:00

    Rutte: NATO Litvaya hava şarları ilə mübarizədə tam dəstək verəcək

    Digər ölkələr
    22:41

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto
    Video

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:10

    Keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

    Hadisə
    22:07

    İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:03

    ABŞ İsveçin "Giraffe 1X" sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    Digər ölkələr
    21:42
    Foto

    "Bank of Baku" əməkdaşlarından veloyürüş – Sağlam həyat, yaşıl gələcək!

    Ekologiya
    21:38

    KİV: ABŞ Maduronun pilotunu ələ almağa çalışıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə "ustad dərsi" keçiblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti