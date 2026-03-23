Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 04:39
    СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

    Израиль использует при ударах по военным базам в Иране 50-летние авиабомбы, которые были забыты в бункере и изначально предназначались для ударов по египетским военным базам.

    Как сообщает Report, об этом без указания источников сообщил телеканал Kan.

    Подчеркивается, что тысячи этих неуправляемых бомб, не обладающих способностью к точному поражению цели, были обнаружены в забытом бункере. Израильские ВВС применяют их для нанесения ударов по военным базам в Иране, расположенным в районах, удаленных от населенных пунктов.

    Источники Армии обороны Израиля пояснили Kan, что решение использовать эти старые бомбы было принято с целью экономии средств, а также для повторного использования находки из бункера, состояние которой было признано удовлетворительным.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Израильские ВВС
    KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edir
    Последние новости

    05:04

    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    Другие страны
    04:39

    Другие страны
    04:11

    Qatar Airways разместит часть своих самолетов в Испании

    Другие страны
    03:49

    В Иране не будет проблем с электричеством

    В регионе
    03:22

    Шахбаз Шариф встретится с Путиным в Москве

    В регионе
    03:11

    Иракские шиитские группировки продлили отказ от атак на посольство США в Багдаде на пять дней

    Другие страны
    02:38

    Каллас и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:06

    Стал известен победитель Кубка английской лиги

    Футбол
    01:46
    Фото

    В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

    Происшествия
    Лента новостей