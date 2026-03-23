СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

Израиль использует при ударах по военным базам в Иране 50-летние авиабомбы, которые были забыты в бункере и изначально предназначались для ударов по египетским военным базам.

Как сообщает Report, об этом без указания источников сообщил телеканал Kan.

Подчеркивается, что тысячи этих неуправляемых бомб, не обладающих способностью к точному поражению цели, были обнаружены в забытом бункере. Израильские ВВС применяют их для нанесения ударов по военным базам в Иране, расположенным в районах, удаленных от населенных пунктов.

Источники Армии обороны Израиля пояснили Kan, что решение использовать эти старые бомбы было принято с целью экономии средств, а также для повторного использования находки из бункера, состояние которой было признано удовлетворительным.