KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edir
- 23 mart, 2026
- 04:44
İsrail İrandakı hərbi bazalara hücumlarda bunkerdə unudulmuş və Misir hərbi bazalarına hücum etmək üçün nəzərdə tutulmuş 50 illik hava bombalarından istifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kan" televiziyası mənbələrinin adını çəkmədən yayımlayıb.
Vurğulanıb ki, dəqiq zərbə qabiliyyətinə malik olmayan minlərlə bu idarəolunmaz bomba unudulmuş bir bunkerdə tapılıb. Belə ki, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri onlardan İrandakı yaşayış məntəqələrindən uzaq ərazilərdəki hərbi bazalara zərbələr endirmək üçün istifadə edir.
İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mənbələri Kana izah ediblər ki, bu köhnə bombalardan istifadə olunması qərarı pula qənaət etmək və qənaətbəxş vəziyyətdə hesab edilən bunkerdən təkrar istifadə etmək üçün verilib.
04:44
KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edirDigər ölkələr
04:12
İranda işıq problemi olmayacaqRegion
03:48
"Qatar Airways" təyyarələrinin bir hissəsini İspaniyada saxlayacaqDigər ölkələr
03:14
Şahbaz Şərif Rusiyada Putinlə görüşəcəkRegion
02:47
Kallas və Əraqçi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
02:20
Umerov Floridada Ukrayna-ABŞ danışıqlarını dəyərləndiribDigər ölkələr
01:44
Pentaqon İrana qoşun yeritmək üçün ssenari hazırlayırDigər ölkələr
01:35
İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olubFutbol
01:28
Foto