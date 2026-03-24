СМИ: Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране

Вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры в юго-западной и центральной частях Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Согласно поступившим данным, целями атак стали здание газораспределительной станции, расположенное в Исфахане, а также газопровод, ведущий к электростанции в приграничном с Ираком городе Хорремшехр.

Информация о жертвах и пострадавших в ходе обстрелов на данный момент не поступала. Как уточняет агентство, объектам газовой инфраструктуры, а также находящимся поблизости жилым зданиям причинен материальный ущерб.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.