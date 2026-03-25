СМИ: Иран ведет челночную дипломатию с США для прекращения огня

Иран не ведет никаких переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом заявили спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф и официальный представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

В то же время, телеканал утверждает о том, что Иран ведет переговоры со странами региона и за его пределами, избегая прямого контакта с США.

По их данным, переговоры, которые провел глава МИД страны Аббас Арагчи со своими коллегами из Египта, Пакистана и Омана "указывают на продолжение дипломатических усилий" по урегулированию кризиса.

Ранее сообщалось, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.