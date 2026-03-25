    СМИ: Иран ведет челночную дипломатию с США для прекращения огня

    Иран не ведет никаких переговоров с США.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом заявили спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф и официальный представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

    В то же время, телеканал утверждает о том, что Иран ведет переговоры со странами региона и за его пределами, избегая прямого контакта с США.

    По их данным, переговоры, которые провел глава МИД страны Аббас Арагчи со своими коллегами из Египта, Пакистана и Омана "указывают на продолжение дипломатических усилий" по урегулированию кризиса.

    Ранее сообщалось, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Мохаммед-Багер Галибаф Эсмаил Багаи
    KİV: İran atəşkəs üçün ABŞ ilə məkik diplomatiyası aparır
    Iran conducts shuttle diplomacy with US to end fighting, media reports say
    10:45

    Багаи: Соседи Ирана уже несколько дней предлагают посредничество в переговорах с США

    Другие страны
    10:33

    В Азербайджане за сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:32

    Минздрав: В Израиле свыше 5 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    10:25

    СМИ: Иран ведет челночную дипломатию с США для прекращения огня

    Другие страны
    10:20

    СМИ: В результате удара ЦАХАЛ по Ливану погибли 9 человек

    Другие страны
    10:19

    EPDK: Азербайджан в январе увеличил поставки газа в Турцию почти на 30%

    Энергетика
    10:13

    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

    Внутренняя политика
    10:03

    Brent подешевела до $99,4 за баррель

    Энергетика
    09:51

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    Внешняя политика
    Лента новостей