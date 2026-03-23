Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Иран пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае наземной операции США

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 13:20
    Иран пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае наземной операции США

    Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае, если США предпримут наземную операцию на побережье или иранских островах.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об говорится в заявлении Совета по обороне страны.

    "Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега",- сказано в заявлении.

    Совет подчеркнул, что страны, не считающиеся враждебными Ирану, смогут проходить Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива и пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре. Тегеран отверг ультиматум и заявил о готовности атаковать объекты США в регионе.

    Персидский залив Совет по обороне Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп
    İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyib
    Последние новости

