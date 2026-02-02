СМИ: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по ядерной сделке.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирана.

Источник подчеркивает, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут выходить за рамки обсуждения ядерного вопроса.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры, однако для этого США должны взять на себя обязательство более не нападать на Иран.