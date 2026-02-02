Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    СМИ: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 15:37
    СМИ: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по ядерной сделке.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирана.

    Источник подчеркивает, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут выходить за рамки обсуждения ядерного вопроса.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры, однако для этого США должны взять на себя обязательство более не нападать на Иран.

    KİV: İran və ABŞ nüvə sazişi üzrə danışıqları bərpa edir
    Iranian president orders start of nuclear talks with US
    Лента новостей