СМИ: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 15:37
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по ядерной сделке.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирана.
Источник подчеркивает, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут выходить за рамки обсуждения ядерного вопроса.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры, однако для этого США должны взять на себя обязательство более не нападать на Иран.
