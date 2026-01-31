Арагчи: США должны гарантировать отказ от атак на Иран для возобновления переговоров

Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры, но для этого США должны взять на себя обязательство более не нападать на Иран.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CNN Turk.

"Если США действительно хотят вести серьезную дипломатию, то им нужно устранить недоверие, изменить подход, гарантировать, что новых атак и угроз не будет. Иран все так же готов к честным и сбалансированным переговорам на основе взаимного доверия", - сказал он.

Арагчи подчеркнул, что с июня 2025 года, после нанесения ударов США по объектам иранской ядерной программы, прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном не было, а инициирование Британией, Францией, ФРГ механизма восстановления санкций против Ирана, по словам министра, лишь усугубило ситуацию.

Арагчи выразил надежду, что дипломатия возьмет верх, однако предупредил что в случае нападения Иран даст жесткий ответ.

При этом он отметил, что сейчас Иран готов к отражению атак лучше, чем летом прошлого года.

Глава МИД при этом не ответил, рассматривает ли Тегеран вариант с перекрытием Ормузского пролива.