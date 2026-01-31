Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Арагчи: США должны гарантировать отказ от атак на Иран для возобновления переговоров

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 16:33
    Арагчи: США должны гарантировать отказ от атак на Иран для возобновления переговоров

    Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры, но для этого США должны взять на себя обязательство более не нападать на Иран.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CNN Turk.

    "Если США действительно хотят вести серьезную дипломатию, то им нужно устранить недоверие, изменить подход, гарантировать, что новых атак и угроз не будет. Иран все так же готов к честным и сбалансированным переговорам на основе взаимного доверия", - сказал он.

    Арагчи подчеркнул, что с июня 2025 года, после нанесения ударов США по объектам иранской ядерной программы, прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном не было, а инициирование Британией, Францией, ФРГ механизма восстановления санкций против Ирана, по словам министра, лишь усугубило ситуацию.

    Арагчи выразил надежду, что дипломатия возьмет верх, однако предупредил что в случае нападения Иран даст жесткий ответ.

    При этом он отметил, что сейчас Иран готов к отражению атак лучше, чем летом прошлого года.

    Глава МИД при этом не ответил, рассматривает ли Тегеран вариант с перекрытием Ормузского пролива.

    Иран Аббас Арагчи МИД США переговоры условия
    Əraqçi: ABŞ İrana yeni hücumların olmayacağına zəmanət verməlidir
    Ты - Король

    Последние новости

    17:39

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:38

    Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майями

    Другие страны
    17:33

    Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для производителей

    Энергетика
    17:26

    Безналичные платежи в Азербайджане выросли на 19% в декабре 2025г

    Финансы
    17:11

    СМИ: Взрыв в Бендер-Аббасе не являлся попыткой покушения на командующего ВМС КСИР - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:02

    В Китае начали расследование в отношении главы МЧС за "нарушение партийной дисциплины"

    Другие
    16:53

    Иран готов сотрудничать с США в энергетике при заключении ядерной сделки и снятии санкций

    Другие страны
    16:48

    В ряде регионов Азербайджана объявлено метеопредупреждение

    Экология
    16:40

    В XVIII туре Премьер-лиги "Кяпяз" проиграл "Шамахы"

    Футбол
    Лента новостей