СМИ: ИГ создало подразделение для разработки химического оружия

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) создала отдельную ветвь, которая активно занимается разработкой химического оружия, проводит исследования и опыты при помощи ученых из Ирака, Сирии и других регионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют сотрудники американской и иракской разведки.

Как сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс американские чиновники на условиях анонимности, они не думают, что боевики ИГ располагают возможностями разработать новейшие виды оружия, например, газ нервно-паралитического действия. На данный момент считается, что боевики в боях в Ираке и Сирии использовали горчичный газ.

Ранее в четверг премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что он не исключает возможности использования террористами химического или бактериологического оружия.