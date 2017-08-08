СМИ: хакеры взломали сайты венесуэльских органов власти

Баку. 8 август. REPORT.AZ Хакеры получили доступ к сайтам ряда венесуэльских органов власти и ведомств. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его данным, хакерской группировке "Двоичные стражи" (The Binary Guardians) удалось, в частности, взломать интернет-ресурсы Верховного суда Венесуэлы, Национальной ассамблеи (парламента) и Национального избирательного совета (НИС).

Как утверждают в своем Twitter киберпреступники, им также удалось получить доступ к сайтам администрации президента, ВС республики, полиции, правительства Каракаса и других государственных структур. В настоящее время часть из них не работает.

Парламент Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, в своем Twitter подтвердил, что его сайт был взломан.

На копии веб-страницы НИС, сохраненной в кэше Google, размещен видеоролик с монологом Чарли Чаплина из фильма "Великий диктатор", а также призыв поддержать организаторов нападения на военную базу в венесуэльском городе Валенсия и выйти на улицы в знак протеста против действий правительства Николаса Мадуро.