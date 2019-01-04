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    Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Хакеры выложили в сеть личные данные сотен немецких политиков из всех представленных в Бундестаге партий.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиостанция RBB.

    Утекли в интернет мобильные телефоны, адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота - заявления на участие в съездах, списки участников и так далее. Некоторым документам уже несколько лет.

    В отдельных случаях хакеры смогли получить доступ к личным документам депутатов - счетам, банковским поручениям, данным кредитных карт, переписке с родственниками. 

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