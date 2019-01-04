Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Хакеры выложили в сеть личные данные сотен немецких политиков из всех представленных в Бундестаге партий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиостанция RBB.

Утекли в интернет мобильные телефоны, адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота - заявления на участие в съездах, списки участников и так далее. Некоторым документам уже несколько лет.

В отдельных случаях хакеры смогли получить доступ к личным документам депутатов - счетам, банковским поручениям, данным кредитных карт, переписке с родственниками.