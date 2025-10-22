СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставку

Министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн вечером в понедельник представил президенту Хавьеру Милею прошение об отставке.

Как передает Report, об этом изданию La Nacion сообщили в среду высокопоставленные источники.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что министр устал от критики в соцсетях со стороны пользователей, которых связывают с советником Милея Сантьяго Капуто, отвечающим за медийную стратегию главы государства. Вертейна обвиняли в том, что он несет ответственность за негативную реакцию рынков на встречу Милея и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Вашингтоне 14 октября.

Вертейна также обвиняли в отсутствии у него хороших контактов с Республиканской партией.

Отставка была запланирована на период после выборов, но была ускорена из-за прихода Капуто в кабинет и отсутствия публичной поддержки со стороны президента.

На данный момент потенциальный кандидат на место главы МИД Аргентины неизвестен.