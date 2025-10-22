İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    KİV: Argentina XİN başçısı istefa verib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 20:40
    KİV: Argentina XİN başçısı istefa verib

    Argentinanın xarici işlər naziri Xerardo Verteyn bazar ertəsi axşam saatlarında istefa ərizəsini Prezident Xavyer Mileyə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü "La Nacion" nəşrinə yüksək vəzifəli mənbələr bildiriblər.

    Qeyd olunur ki, bu qərar nazirin sosial mediada Mileyin müşaviri, prezidentin media strategiyasına cavabdeh olan Santyaqo Kaputo ilə əlaqəli istifadəçilərin tənqidlərindən yorulması ilə bağlıdır. Verteyn oktyabrın 14-də Vaşinqtonda Mileyin ABŞ Prezidenti Donald Trampla keçirilmiş görüşünə mənfi bazar reaksiyasına görə məsuliyyət daşımaqda günahlandırılıb.

    Verteyn həm də Respublikaçılar Partiyası ilə yaxşı əlaqə saxlamamaqda ittiham olunurdu.

    İstefa seçkidən sonrakı dövr üçün nəzərdə tutulmuşdu, lakin Kaputonun kabinetə gəlməsi və prezident tərəfindən ictimai dəstəyin olmaması səbəbindən sürətləndirilib.

    Hazırda Argentinanın xarici işlər naziri postuna potensial namizəd məlum deyil.

    Argentina istefa xarici işlər naziri
    СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставку
    Argentina's foreign minister resigns days before midterm vote

    Son xəbərlər

    21:50
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Atletik" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    21:43

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    21:25

    İsveç Müdafiə Nazirliyi: Ukrayna üçün "Gripen E" qırıcılarının maliyyələşdirmə variantlarını nəzərdən keçiririk - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:11

    Serbiya parlamenti yaxınlığındakı atışma adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:07

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    20:57

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Futbol
    20:49

    Bakıda Avrasiya Françayzinq Forumu keçiriləcək

    Biznes
    20:40

    KİV: Argentina XİN başçısı istefa verib

    Digər ölkələr
    20:12

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti