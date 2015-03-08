СМИ: Германия впервые вступила в отрытый конфликт с НАТО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ После заявлений главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава Германия впервые вступила в открытый конфликт с альянсом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

C точи зрения немецкого издания, этот конфликт стал неожиданностью. "В ЕС растет сопротивление американской стратегии, направленной против России ", — делает выводы DWN, отмечая, что эскалацию в отношении России провоцируют "ястребы" из США, в том числе "пресловутый" Збигнев Бжезинский.

Ранее Филип Бридлав заявил журналистам в Вашингтоне, что "ситуация в Донбассе явно ухудшается с каждым днем", так как туда якобы направлены "более тысячи единиц техники армии РФ, системы ПВО, дивизионы артиллерии". Об этом сообщил журнал Spiegel.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, заявил, что информация европейских источников "не полностью совпадает с теми заявлениями, которые были сделаны со стороны НАТО и с американской стороны".

О конфликте Германии и НАТО, связанном с заявлениями Бридлава, писал ряд немецких СМИ. В частности, ресурс n-tv.de заявил о резких обвинениях ФРГ в адрес НАТО в том, что альянс препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

Издание отмечает, что в то время как Германия стремится избежать военного решения украинского конфликта и не хочет портить отношения с Россией, США при этом преследуют цель не допустить расширения влияния РФ и готовы пойти на более радикальные меры для того, чтобы этой цели достичь, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".