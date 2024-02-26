СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке снарядов для ВСУ

Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке нескольких сотен тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей их передачи Вооруженным силам Украины.

Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке нескольких сотен тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей их передачи Вооруженным силам Украины.

Как передает Report, об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры засекречены, поскольку власти Индии не хотят испортить отношения с Россией. Такие сделки в интересах ВСУ могут быть заключены и с арабскими странами, некоторые из которых также обладают большими запасами снарядов.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг пояснил, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны, поэтому приходится прибегать к таким переговорам. По его словам, в 2024 году немецкое правительство направит 7 млрд евро на закупку оружия Украине.