СМИ: Генсек НАТО попросит Италию увеличить военные расходы до 2% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни попросит руководство Италии оперативно увеличить военный бюджет до 2% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни попросит руководство Италии оперативно увеличить военный бюджет до 2% ВВП.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

По ее информации, 8 мая генсек альянса посетит премьер-министра республики Джорджу Мелони с визитом вежливости, который одновременно станет "важной дипломатическая встречей".

Издание отмечает, что Столтенберг "передаст Риму ясное послание" о необходимости увеличить оборонные расходы страны с 1,43% (29,1 млрд евро) до 2% ВВП. Таким образом, Италии будет предложено повысить расходы гораздо раньше 2028 года, как планировалось прежде. Газета прогнозирует, что из-за отсутствия альтернатив ответ будет дипломатичным: "Мы бы хотели, но ресурсов в самом деле недостаточно".

La Repubblica указывает, что Мелони сможет только обсудить со Столтенбергом возможное увеличение обязательств, взятых на себя в документе по оборонному планированию альянса на 2023-2025 годы, чтобы представить их на саммите блока в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля. Газета отмечает, что речь идет о максимальной корректировке лишь на "сотые доли пункта, но никак не на десятые", в то время как Италии для достижения цели в 2% не хватает более 0,54% ВВП (более 11 млрд евро).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в феврале на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран альянса, что 18 участников НАТО достигнут уровня трат на оборону в 2% ВВП в этом году, что станет рекордом для организации. Как заметила The Daily Telegraph, сейчас более 3% от ВВП среди стран - членов НАТО выделяют на оборонные цели лишь Греция, Польша и США.