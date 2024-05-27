Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). Меры не коснутся посла России Сергея Андреева.