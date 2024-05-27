Франция отменит чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Французские власти приняли решение отменить чрезвычайное положение в Новой Каледонии, которое было введено 15 мая в связи с протестами.

Французские власти приняли решение отменить чрезвычайное положение в Новой Каледонии, которое было введено 15 мая в связи с протестами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном офисом Верховного комиссара этой заморской территории Франции в Тихом океане.

"За последние 24 часа отмечена тенденция к стабилизации ситуации, - указывается к коммюнике. - Чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено начиная с 5:00 28 мая по местному времени".

Вместе с тем силы правопорядка по-прежнему будут находиться в режиме повышенной готовности. Власти также пока не намерены отменять комендантский час, действующий в вечерние и ночные часы.

По данным офиса Верховного комиссара, в ходе протестов было задержано более 460 человек, погибли 7 человек, в том числе 2 жандарма. Ранения получили 122 сотрудника правоохранительных органов.