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ЕС ввел ограничения в отношении ФСИН РФ, судей и прокуроров

ЕС ввел ограничения в отношении ФСИН РФ, судей и прокуроров Евросоюз опубликовал положения недавно утвержденного санкционного режима в отношении России. Новые санкции вводятся против 19 физлиц и против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Другие страны
27 мая 2024 г. 16:47
ЕС ввел ограничения в отношении ФСИН РФ, судей и прокуроров

Евросоюз опубликовал положения недавно утвержденного санкционного режима в отношении России. Новые санкции вводятся против 19 физлиц и против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в качестве причины указывается нарушение прав человека в стране.

Ограничения вводятся в отношении ряда российских судей и прокуроров, большая часть которых связана с уголовными делами в отношении политика Алексея Навального.

Кроме того, ограничения коснулись оборудований и технологий по производству бомбы, взрывчатки, огнестрельного оружия и др.

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Версия на азербайджанском языке Aİ rusiyalı hakim və prokurorlara qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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