ЕС ввел ограничения в отношении ФСИН РФ, судей и прокуроров

Евросоюз опубликовал положения недавно утвержденного санкционного режима в отношении России. Новые санкции вводятся против 19 физлиц и против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в качестве причины указывается нарушение прав человека в стране.
Ограничения вводятся в отношении ряда российских судей и прокуроров, большая часть которых связана с уголовными делами в отношении политика Алексея Навального.
Кроме того, ограничения коснулись оборудований и технологий по производству бомбы, взрывчатки, огнестрельного оружия и др.